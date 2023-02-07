Бегите от них: знаки зодиака, которые совершенно не умеют любить

Астрологи назвали три знака зодиака, которые совершенно не созданы для любви. Они либо черствые, либо вольнолюбивые.

В первую очередь речь идет о Близнецах. Представителей этого знака зодиака постоянно надо подпитывать, подкидывать дрова в костер любви, иначе они очень быстро угаснут.

Раки редко влюбляются — их можно назвать однолюбами. Если любовь будет безответной, то потом им очень сложно построить отношения. Их всегда все будет не устраивать.

Ну и Водолеи. Они обожают свободу и обладают сильным характером. Свой островок независимости они готовы отстаивать с пеной у рта, и часто это мешает им в личной жизни.

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