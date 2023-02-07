Глобальный прогноз на февраль для трех знаков зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль: три знака зодиака будут обласканы судьбой. Им Вселенная дарует почет, материальное изобилие и любовь.

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В фаворитах окажутся Рыбы. Месяц принесет им радость, новые события, знакомства, крупные перспективы, признание. И, конечно же, материальный успех в виде премий и заработка.

«Весь месяц вокруг вас любовь, внимание, поддержка, интерес к вашему вкусу и делам, которые вы делаете для своих любимых», — добавила астролог.

У Водолее появится возможность улучшить жилищные и финансовые условия. Им стоит вспомнить о семье: кому-то понадобиться их помощь и поддержка. А вот конец месяца — отличное время для путешествий.