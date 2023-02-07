«Будут завидовать!»: Володина назвала главного счастливчика весны

Астролог Василиса Володина рассказала, что Близнецам откроются новые горизонты весной 2023 года. Наконец у них начнется белая полоса: все, к чему они стремились, начнет сбываться.

«С весны придет время пожинать плоды многолетних личных трудов. Но можно будет сказать, что эта цель уже виднеется», — заявила она.

Володина добавила, что потрудиться придется, но бояться этого не стоит. Скоро так выстрелит, что Близнецы ощутят истинное счастье. Многие им будут завидовать.

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