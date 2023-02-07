Володина назвала года рождения тех, кто рискует потерять все свои деньги в 2023 году

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась финансовым прогнозом на год Водяного Кролика, составив точный список по годам рождения тех, кто может лишиться своих денег. Девизом на 2023 год для них должна стать тотальная экономия, разумный подход к тратам, инвестициям и вкладам.

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Им в год Водяного Кролика нужно отнестись к своим финансам с осторожностью. Беречь материальное положение должны те, кто родились в эти года: 1953-54, 1956-57, 1960, 1965-66, 1968-69, 1972, 1977-78, 1980, 1983-1984, 1989, 1992, 1995.