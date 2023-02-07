Какой знак должен срочно забыть про денежные переводы: вы на грани разорения — Володина

Астролог Василиса Володина 7 февраля предостерегла людей, рожденных под знаком Близнецов, о надвигающемся несчастье.

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Велик шанс, что представители этой зодиакальной системы разорятся из-за мошенников и безналичных переводов.

Любые действия по банковским картам они должны в настоящий момент совершать крайне обдуманно и рационально. Если есть хоть малейшие сомнения — остановитесь!

Также не исключено, что Близнецов обвинят во всех грехах сразу. И даже в тех, которые они не совершали.

Источник: rsute.ru.