Ваш секрет выплывет наружу! Глоба попросила один знак быть внимательнее — соперник рядом

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Только внимательность и осторожность может вас спасти от нахлынувших проблем. А их, увы, предвидится немало.

Вам предстоит столкновение с соперником, не ведитесь на его провокации! Постарайтесь сохранять рядом с врагом лицо и быть предельно вежливыми.

Положение усугубит и тот факт, что секрет, который вы давно храните, неожиданно выплывет наружу.

Источник: rsute.ru.