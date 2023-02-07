Ваш секрет выплывет наружу! Глоба попросила один знак быть внимательнее — соперник рядом

Ваш секрет выплывет наружу! Глоба попросила один знак быть внимательнее – соперник рядом

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Риск — дело благородное, но сейчас про него лучше забыть.

Астролог Тамара Глоба предупредила Львов 7 февраля, что им в настоящий момент лучше не идти ни на какие риски.

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Только внимательность и осторожность может вас спасти от нахлынувших проблем. А их, увы, предвидится немало.

Вам предстоит столкновение с соперником, не ведитесь на его провокации! Постарайтесь сохранять рядом с врагом лицо и быть предельно вежливыми.

Положение усугубит и тот факт, что секрет, который вы давно храните, неожиданно выплывет наружу.

Источник: rsute.ru.

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