Точный расклад по годам рождения: Володина назвала тех, чьи доходы взлетят ввысь

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Так, доходы этих везунчиков могут влететь ввысь благодаря случайным обстоятельствам. Этим людям перемены на экономической и рыночной арене пойдут только на пользу.

Так вот, в 2023 году жизнь распахивает широкое поле «ситуационных возможностей» некоторым из тех, кто родился в такие годы: 1952, 1954–55, 1958, 1964, 1966–67, 1969–70, 1976, 1978–79, 1981–82, 1987–88, 1990, 1993, 1999–2000, 2002-й.