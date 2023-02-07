Нуждается в очистке энергетики: Володина озвучила знак, который уничтожил свою силу – это не жизнь

Астролог Василиса Володина рассказала, что Тельцы нуждаются в очистке внутренней энергетики.
Они слишком много и долго впускали в свою жизнь негативные вещи: слова, поступки людей, «нехорошие» предметы, не тот образ жизни, не то общение и не ту деятельность.
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Настало время серьезной уборки. Забудьте про мнение окружающих и начините жизнь с чистого листа.
Только преодолевая свой путь, вы сможете найти того себя, кого давно потеряли. Окружите себя только теми людьми, с которыми вы реально хотите общаться. Займитесь тем делом, которым вы реально хотите заниматься.
Источник: rsute.ru.