Нуждается в очистке энергетики: Володина озвучила знак, который уничтожил свою силу – это не жизнь

Астролог Василиса Володина рассказала, что Тельцы нуждаются в очистке внутренней энергетики.

Они слишком много и долго впускали в свою жизнь негативные вещи: слова, поступки людей, «нехорошие» предметы, не тот образ жизни, не то общение и не ту деятельность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Настало время серьезной уборки. Забудьте про мнение окружающих и начините жизнь с чистого листа.

Только преодолевая свой путь, вы сможете найти того себя, кого давно потеряли. Окружите себя только теми людьми, с которыми вы реально хотите общаться. Займитесь тем делом, которым вы реально хотите заниматься.

Источник: rsute.ru.