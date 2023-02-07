Какой знак в пух и прах разругается с начальством, раскрыла Глоба: как бы до увольнения не дошло

Какой знак в пух и прах разругается с начальством, раскрыла Глоба: как бы до увольнения не дошло

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Терпение — вот что сможет спасти ситуацию.

Тамара Глоба рассказала 7 февраля, что Тельцы ходят по лезвию ножа. На работе у них может произойти серьезный конфликт с начальством.

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Говорить о последствиях таких ссор даже не стоит, ведь всем понятно, что редкий руководитель может оставить это без внимания.

К слову, спровоцируют недопонимание, скорее всего, сами Тельцы. А все из-за собственной невнимательности при выполнении рабочих поручений. Так что представители зодиакальной системы должны сейчас быть предельно старательными, внимательными и хладнокровными.

Источник: rsute.ru

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