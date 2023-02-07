Черная полоса закончится: Володина предрекла одному знаку зодиака невероятное счастье

Астролог Василиса Володина считает, что Козерогам в 2023 году будет везти практически во всех сферах жизни — им будут легко даваться заработки, а в личной жизни все сложится самым наилучшим образом.

«Как будто жизнь распахивает вам свои любящие объятия и в ней появляется место для удовольствий!» — заявила она.

Больше всего, по словам Володиной, Козерогов будет радовать погода в доме. С близкими наладятся отношения, и они впервые почувствуют огромную поддержку, в которой давно нуждались. Черная полоса закончится.

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