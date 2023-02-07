Неожиданные премии: Володина назвала главных счастливчиков февраля — три знака зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что трем знакам зодиака удастся заработать в феврале много денег. Овны, по ее словам, могут рассчитывать на неожиданные премии, бонусы и выплаты.
«В середине месяца им повезет — за что не возьмутся, все получится», — заявила она.
Повезет и Близнецам. Представителям этого созвездия, по мнению Володиной, помогут близкие люди. Все сложится самым наилучшим способом.
«Время возможностей наступает и у Раков. Они могут серьезно продвинуться по карьерной лестнице!» — добавила астролог.
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