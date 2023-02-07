Все пойдет как по маслу: Глоба назвала главных богачей февраля

Астролог Тамара Глоба заявила, что у двух знаков зодиака в феврале будет все складываться удачно в денежном плане. По ее словам, финансы, можно сказать, сами поплывут им в руки. Нужно только что-то для этого делать.

Повезет с деньгами Овнам. Представители этого созвездия поставят перед собой новые цели и все будет идти как по маслу.

«Скоро откроются новые перспективы для крупных заработков», — заявила она.

Все будет получаться с деньгами и у Близнецов. По словам Глобы, судьба предоставит им шанс выйти на новый уровень.

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