Лень и бездействие: три знака зодиака, которые могут потерять все деньги в феврале

Известный астролог Елена Мун заявила, что в феврале у некоторых знаков зодиака будет опасность потерять кучу денег. По ее словам, представители трех созвездий позволят себе расслабиться и потеряют ориентиры.

«Проявить бдительность следует Стрельцам: велик риск спустить все сбережения на развлечения. Ракам тоже стоит быть внимательнее и не сорить деньгами в феврале», — заявила она.

Предупредила об опасности Мун и Весы. Эти люди, по ее словам, в феврале могут неадекватно оценивать свои денежные возможности и перестараться. Также ими будут править лень и бездействие.

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