Что обязательно нужно сделать на убывающую Луну, чтобы привлечь к себе удачу и процветание

Что обязательно нужно сделать на убывающую Луну, чтобы привлечь к себе удачу и процветание

Луна. Фото: Global Look Press

Это время лучше провести с пользой.

Астрологи дали понять, что убывать Луна начинает после Полнолуния с 6 по 19 февраля. В это время она постепенно становится похожей на букву С по форме на небе. Кстати, в этот период лучше всего заняться полезными делами, чтобы привлечь удачу и процветание.

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На убывающую Луну желательно сделать генеральную уборку в доме, можно разобрать гардероб или сдать вещи в химчистку. Эффективность от проделанной работы по дому будет выше, а энергозатрат меньше.

«Избавляемся от хлама, расчищаем Авдеевы конюшни, где бы они не были: офис, рабочий стол, отношения, дом, даже собственное тело. Если мы живем в ритмах Вселенной, поверьте, наша жизнь становится более качественной», — добавила астролог Анжелика Петрищева.

Дни убывающей Луны считаются наиболее подходящими, чтобы сесть на диету и избавиться от вредных привычек.

По материалам 5-tv.ru

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