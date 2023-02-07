Что обязательно нужно сделать на убывающую Луну, чтобы привлечь к себе удачу и процветание

Астрологи дали понять, что убывать Луна начинает после Полнолуния с 6 по 19 февраля. В это время она постепенно становится похожей на букву С по форме на небе. Кстати, в этот период лучше всего заняться полезными делами, чтобы привлечь удачу и процветание.

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На убывающую Луну желательно сделать генеральную уборку в доме, можно разобрать гардероб или сдать вещи в химчистку. Эффективность от проделанной работы по дому будет выше, а энергозатрат меньше.