Народ должен знать! Астрологи назвали самый опасный день февраля - Луна без курса

Астрологи назвали один из самых опасных дней февраля, когда лучше всего затаиться и носа не казать из дома. Именно в этом день случаются массовые аварии. Такой неблагоприятный период, к счастью, кратковременен и носит суточный характер. Так, астрологи советуют провести 16 февраля, особенно с 04:05 до 08:00 по московскому времени, дома с близкими, а не в дороге.

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Чрезвычайно опасно садиться за руль, особенно в ночь, когда Луна без курса. Астрологи утверждают, что в эти дни вероятность аварий, столкновений и других проблем на дорогах возрастает в разы.