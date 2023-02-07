Кого Меркурий щедро одарит в феврале: этим знакам светит богатство и взаимная любовь

О Меркурии мы часто слышим в негативном свете, когда он становится ретроградным, однако в феврале эта планета осветит своими добрыми и щедрыми лучами сразу несколько созвездий.

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В итоге представители таких знаков зодиака, как Близнецы, Девы и Водолеи, испытают на себе его добро и благоволение, которые могут вылиться в итоге в роскошь и счастье в личной жизни.

Эти люди под влиянием Меркурия могут увидеть новые источники дохода и ловко воспользоваться ситуацией. В итоге деньги потекут в их дом рекой.

Не удивительно, что настроение у них поднимется, появится возможность повысить свою самооценку и улучшить внешний вид. В итоге наладятся и взаимоотношения с противоположным полом. Укрепятся старые союзы, появятся романтические чувства, и они будут взаимными.

Источник: rsute.ru.