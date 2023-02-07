Отдача сполна — материальный рост и прибыль: знак зодиака, который перевернет свою жизнь — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль, назвав знак зодиака, для которого судьба припасла перемены — в первую очередь материальные. Козероги сумеют воспользоваться данным им шансом на все сто процентов.

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Февраль станет для этого знака зодиака периодом, когда окружающие заметят их интеллектуальные способности: смекалку, умение помогать и находить выход из самой запутанной ситуации.