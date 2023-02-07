Вложения окупятся сторицей! Знак зодиака, который будет грести деньги лопатой весь февраль — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль, назвав знак зодиака, который поймает финансовый поток и сумеет упрочить свое материальное положение. Тельцы будут пахать на износ под присмотром вышестоящего начальства. Все их старания окупятся сторицей.

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Февраль станет для этого знака зодиака временем для хороших заработков. Лидеры и авторитетные персоны окажут им поддержку.