Только он единственный! Абсолютный везунчик февраля, которому можно все, — пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль, назвав знак зодиака, который может претендовать на статус абсолютного баловня судьбы. Вселенная окажет ему свою протекцию, одарив неземными благами.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны могут позволить себе все то, о чем они раньше могли только мечтать: февраль привнесет в их жизнь события, связанные с постановной крупных целей и важных задач. Их нужно разработать в первой декаде месяца. И дальше идти по тому пути, который был выбран и выверен до мелочей.
«Параллельно вам будут помогать люди, которые вас любят, за спиной мощная поддержка. За вами наблюдают — но этот контроль готовит вам новые возможности. Вместе с друзьями вы начнете новые дела, появятся интересные возможности и перспективы, связанные с будущими заработками», — добавила астролог.
Последняя неделя месяца принесет этому знаку зодиака поддержку близких, их покровительство, любовь и личный успех.