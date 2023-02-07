Только он единственный! Абсолютный везунчик февраля, которому можно все, — пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль, назвав знак зодиака, который может претендовать на статус абсолютного баловня судьбы. Вселенная окажет ему свою протекцию, одарив неземными благами.

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Овны могут позволить себе все то, о чем они раньше могли только мечтать: февраль привнесет в их жизнь события, связанные с постановной крупных целей и важных задач. Их нужно разработать в первой декаде месяца. И дальше идти по тому пути, который был выбран и выверен до мелочей.