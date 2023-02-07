Астрологи назвали день для денежной стрижки в феврале - откроют финансовую энергию

Астрологи назвали даты для денежной стрижки в феврале

Смена имиджа. Фото: Global Look Press

В эту дату лучше всего посетить парикмахера: идеальное время, чтобы сменить имидж и притянуть к себе прибыль.

Астрологи назвали дату февраля для денежных стрижек. В этот период можно и имидж сменить, и финансовые потоки к себе притянуть.

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Если обратить внимание на лунный календарь последнего месяца зимы, то можно понять, что февраль идеально подходит для преображения: обновления прически, креативных окрашиваний и смены имиджа. Звезды благоволят к любым экспериментам с имиджем.

«Денежные стрижки в феврале — это стрижки, которые будут активизировать вашу финансовую энергию, потенциал и успех. После такой стрижки у вас может быть заказ, придет новый клиент. Вас будет ждать финансовая удача. Этот день выпадает на 27 февраля», — пояснила астролог Елена Егорова.

По материалам 5-tv.ru

 

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