Какому знаку зодиака нужно отказаться от золота, назвала Володина: притягивает неудачи

Василиса Володина посоветовала отказаться от золота Овнам. Дело в том, что этот металл притягивает негатив к представителям данной зодиакальной системы. Наверняка в последнее время, они чувствовали, что в их жизни стало больше неудач и проблем.

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Но не стоит переживать – выбрасывать любимые украшения не нужно. Просто воздержитесь от них на время. Позже, когда удача вновь войдет в вашу жизнь, вы можете опять пользоваться любимыми золотыми предметами.