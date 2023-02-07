Какому знаку зодиака нужно отказаться от золота, назвала Володина: притягивает неудачи

Какому знаку зодиака нужно отказаться от золота, назвала Володина: притягивает неудачи

Василиса Володина. Фото: стоп-кадр из шоу "Давай поженимся!"/ Первый канал

Иногда проблемы возникают фактически из ниоткуда.

Василиса Володина посоветовала отказаться от золота Овнам. Дело в том, что этот металл притягивает негатив к представителям данной зодиакальной системы. Наверняка в последнее время, они чувствовали, что в их жизни стало больше неудач и проблем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но не стоит переживать – выбрасывать любимые украшения не нужно. Просто воздержитесь от них на время. Позже, когда удача вновь войдет в вашу жизнь, вы можете опять пользоваться любимыми золотыми предметами.

Овнам стоит готовиться к переменам, но какими они будут – не знает никто, важно достойно встретить все трудности, которые приготовила им судьба.

Источник: rsute.ru.

Читайте также