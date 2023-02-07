Что принесла Луна в Деве человечеству: Володина посоветовала заняться здоровьем

Что принесла Луна в Деве человечеству: Володина посоветовала заняться здоровьем

Василиса Володина. Стоп-кадр: программа "Давай поженимся!"/ Первый канал

Сейчас важно увлечься настоящим делом, а не мечтаниями.

Василиса Володина рассказала об особенностях 7 февраля, когда Луна вошла в созвездие Девы. В это время человечество становится на редкость дотошным и занудным.

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А вот мечты у людей превращаются в пустоту, в них нет смысла. Самое лучшее сейчас – это заняться текущими делами и довести все неразрешенные бытовые проблемы до ума. Это будет продуктивно.

«Не тратить время на бесплодные мечтания, изобретение стратегий будущего, а взять и расчистить балкон и организовать на нем рабочее место на лето. Хорошо заняться здоровьем, своим или близких. Сходите на чек-ап, сделайте необходимую диагностику. Разложите по полочкам, что и в какой последовательности предстоит сделать для улучшения самочувствия», - поведала Василиса Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».

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