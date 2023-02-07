Главное – не показать слабость! Какой знак зодиака уничтожат завистью, рассказала Глоба

Астролог Тамара Глоба предостерегла 7 февраля Овнов от нездорового интереса людей рядом. Кто-то смотрит на вас нехорошим взглядом, кому-то вы не даете покоя, кто-то говорит о вас плохо за глаза.
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Конечно, подобные вещи не могут нести в себе позитивную энергию, поэтому следует проявить бдительность и постараться сохранить свою силу, спрятать ее от недоброжелателей.
Астролог не советовала показывать свою собственную слабость. Старые друзья поддержат в трудные моменты и дадут совет. Смена обстановки и новые эмоции пойдут только в плюс.
Источник: rsute.ru.