Главное – не показать слабость! Какой знак зодиака уничтожат завистью, рассказала Глоба

Главное – не показать слабость! Какой знак зодиака уничтожат завистью, рассказала Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог предупредила, что рядом могут быть недоброжелательные люди.

Астролог Тамара Глоба предостерегла 7 февраля Овнов от нездорового интереса людей рядом. Кто-то смотрит на вас нехорошим взглядом, кому-то вы не даете покоя, кто-то говорит о вас плохо за глаза.

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Конечно, подобные вещи не могут нести в себе позитивную энергию, поэтому следует проявить бдительность и постараться сохранить свою силу, спрятать ее от недоброжелателей.

Астролог не советовала показывать свою собственную слабость. Старые друзья поддержат в трудные моменты и дадут совет. Смена обстановки и новые эмоции пойдут только в плюс.

Источник: rsute.ru.

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