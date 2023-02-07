13 дней до главной удачи вселенной: названы знаки зодиака, которые будут купаться в деньгах

13 дней до главной удачи вселенной: названы знаки зодиака, которые будут купаться в деньгах

Деньги. Фото: Global Look Press

Звезды сложатся так, что им начнет сопутствовать успех во многих делах.

Переход Венеры в созвездие Овна 20 февраля сотворит чудо для пяти знаков зодиака. Уже через 13 дней они ощутят на себе благотворное влияние космоса и начнут вести совершенно иной образ жизни.

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Карьера, личная жизнь, - все пойдет в гору. Дома их станут больше и богаче, появятся любимые, желанные дети. Вместе с тем будет расти уровень их благосостояния.

Поток денег суждено увидеть таким знакам зодиака, как Дева, Овен, Скорпион, Весы и Рыбы.

Источник: rsute.ru.

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