Кому суждено оставаться нищими: смотрим список знаков зодиака – главных бедолаг

Кому суждено оставаться нищими: смотрим список знаков зодиака – главных бедолаг

Деньги. Фото: Global Look Press

Этим людям просто не дано заработать много денег и сохранить их.

Астрологи озвучили три знака зодиака, которым не дано стать богатыми. Они или транжирят их направо и налево, или неспособны построить карьеру.

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Водолеи живут сегодняшним днем, а потому финансовую сферу считают слишком скучной, чтобы уделять ей внимание.

Стрельцы способны хорошо зарабатывать, но легковерно относятся к своим деньгам. Берут кредиты и дают в долг, из-за чего все равно ходят с дырой в кармане.

Девы, как и Стрельцы, слишком увлечены кредитными средствами, которые высасывают из них все соки.

Источник: horoscopes.rambler.ru.

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