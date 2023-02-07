Кому суждено оставаться нищими: смотрим список знаков зодиака – главных бедолаг

Астрологи озвучили три знака зодиака, которым не дано стать богатыми. Они или транжирят их направо и налево, или неспособны построить карьеру.
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Водолеи живут сегодняшним днем, а потому финансовую сферу считают слишком скучной, чтобы уделять ей внимание.
Стрельцы способны хорошо зарабатывать, но легковерно относятся к своим деньгам. Берут кредиты и дают в долг, из-за чего все равно ходят с дырой в кармане.
Девы, как и Стрельцы, слишком увлечены кредитными средствами, которые высасывают из них все соки.
Источник: horoscopes.rambler.ru.