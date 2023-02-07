Кому суждено оставаться нищими: смотрим список знаков зодиака – главных бедолаг

Астрологи озвучили три знака зодиака, которым не дано стать богатыми. Они или транжирят их направо и налево, или неспособны построить карьеру.

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Водолеи живут сегодняшним днем, а потому финансовую сферу считают слишком скучной, чтобы уделять ей внимание.