Будут купаться в деньгах: стали известны те, на кого вселенная обрушит богатство – по датам рождения

Астрологи определили тех, кому звезды подготовили денежный сюрприз в феврале. Уже в этом месяце Стрельцам (рождены с 22 ноября по 21 декабря) и Ракам (рождены с 22 июня по 22 июля) уготовано почувствовать манящий вкус денег.
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Вселенная решила наградить их и направить на путь достатка и благосостояния.
Раки в феврале станут много зарабатывать и сумеют сделать выгодное вложение. Стрельцы могут открыть свой бизнес, поймут, где крутятся большие деньги и купят себе то, о чем давно мечтали.
Источник: sterlegrad.ru.