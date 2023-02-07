Главные горемыки месяца: астрологи назвали знаки, которых звезды накажут в феврале

Конец февраля превратится в настоящее испытание для трех знаков зодиака, на которых звезды пошлют целый поток бед. Не повезет Раку, Близнецам и Водолею.
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Имидж и статус Раков будет поставлен под вопрос из-за рабочих дел, которые они не сумеют выполнить в срок.
Близнецы почувствуют упадок сил из-за аврала на работе, а домашние проблемы добавят черных красок в события.
Водолеи начнут испытывать одновременно и финансовые проблемы, и неспособность справиться с рабочими обязанностями, и претензии со стороны близких людей.
Источник: santeplusmag.com.