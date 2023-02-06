Счастливчики месяца: три знака зодиака, которых накроет волна удачи и денег к середине февраля

По словам экспертов, уже с 8 февраля у Козерогов начнется белая полоса. Отмечается, что в это время представители знаки зодиака встретят особенного человека, который станет часть их жизни и подарит им ощущение счастья. Также удача настигнет Козерогов в карьере и финансовых делах. И хоть могут быть небольшие трудности, они только закалят и приведут к успеху.

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В списке оказались и Девы. Они скоро почувствуют прилив сил и энергии.

«Будьте открыты для общения, коммуникации и интересных идей. Окружение может помочь достичь желаемого успеха», – пояснили астрологи.

Это время станет особенно хорошим как для заключения контрактов, так и для личных знакомств.

А вот у Тельцов настанет тот самый момент, когда можно исполнить заветные мечты. Звезды сулят им удачу. Финансовые вложения принесут им прибыль. А также этот период хороший для строительства личной жизни. Можно смело идти на свидания или устраивать онлайн-знакомства, пишет The cut.