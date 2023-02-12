12 февраля! Три знака зодиака, которым надо поберечь здоровье

Овны

Здоровье вашего близкого человека может доставить вам сегодня несколько тревожных минут. Но не волнуйтесь. Это будет временно, если вы примете адекватные меры. Более того, просто находясь рядом с этим человеком, вы поможете ему чувствовать себя эмоционально защищенным.

Девы

Уделите особое внимание своему зрению, вы слишком долго им пренебрегали. Если вы приучили себя напряжение в глазах, то сегодня же отправляйтесь к окулисту за рекомендациями.

Рыбы

Возможно, сегодня вы немного нервничаете по поводу здоровья членов вашей семьи. Не волнуйтесь, они в добром здравии и нуждаются лишь в профилактике и свежем воздухе. Следите за их самочувствием, но в целом вам не о чем беспокоиться.

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