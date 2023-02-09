С 9 февраля! Эти три знака зодиака ждут перемены

Овны

Если вы думаете о переезде на новое место или о масштабном ремонте дома, обсудите свои планы с близкими людьми, которым тоже придется в этом участвовать. Кто-то из домашних или просто сосед может предложить несколько креативных идей.

Тельцы

Вы в очереди на повышение по службе. Наконец-то вам предложат более выгодные условия работы. Новые перспективы или повышенная зарплата будут слишком заманчивыми, чтобы отказаться, даже если это будет означать некоторые изменения в вашем распорядке дня.

Водолеи

Если в последнее время вы испытывали недостаток энергии, то вскоре ваше самочувствие улучшится, и вы будет в тонусе. Посвятите некоторое время духовным практикам, например йоге или медитации. Подумайте о том, что именно делает вас по-настоящему счастливыми.

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