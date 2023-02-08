Настоящая катастрофа! Три знака зодиака, которых ждут неприятности 8 февраля

Нестабильный день, когда планы срываются, недомолвки становятся причиной проблем, а мелкие неурядицы разрастаются в настоящие катастрофы.

Весы

Внезапные изменения в вашем распорядке дня могут вызвать у вас некоторое беспокойство. Предложение о работе может быть выгодным в долгосрочной перспективе, но оно будет связано с неудобными для вас условиями. Помните, что у вас есть право отказаться.

Стрельцы

Горячий разговор вызовет некоторое расстройство. Постарайтесь не принимать замечания близко к сердцу. Кто-то будет говорить то, что не имел в виду и хотя будет трудно сдержать обиду, конфликт сойдет на нет очень быстро.

Козероги

Изменения, происходящие на вашем рабочем месте, могут привести к неудобствам. От вас потребуется пройти тест или другим способом подтвердить свои навыки и знания.

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