Опустошит кошелек: знак зодиака, которому категорически запрещено брать кредит — потерпит крах

Астрологи назвали знак зодиака, который весной может вляпаться в финансовую кабалу. Девам категорически нельзя брать кредиты. Звезды советуют им рассчитывать только на свои силы. Иначе этому знаку зодиака придется расплачиваться за скоропалительные решения, принятые ранее.
Те, кто все-таки рискнет на финансовую авантюру с займами, могут пострадать из-за существенно опустошенного кошелька.
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«Поумерьте аппетиты в конце зимы, и тогда с приходом теплой поры у вас обнаружится круглая сумма, которую можно будет потратить на более важные проекты», — добавили астрологи.
Совет: им стоит обратить внимание на инвестиции в развитие своего бизнеса или покупку акций.
По материалам Grazia.