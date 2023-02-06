Начальство заметит: знак зодиака, которого ждет головокружительный карьерный рост весной

Начальство заметит: знак зодиака, которого ждет головокружительный карьерный рост весной

Гороскоп на весну. Фото: Global Look Press

Трудоголики получат дивиденды, на которые они не могли и рассчитывать.

Астрологи поделились свежим прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который сумеет подняться по карьерной лестнице благодаря своему упорству и трудолюбию. Вышестоящее руководство оценит потенциал упорных и прагматичных Стрельцов, которые сумеют справиться со своими обязанностями.

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Весной им придется решать бюрократические вопросы, которые надолго выбьют этот знак зодиака из колеи. Им стоит подойти к возникшим обязательствам со всей серьезностью, чтобы потом не возвращаться к старым проблемам.

«Только после реализации намеченных целей Стрельцы могут заниматься выстраиванием карьеры», — добавили астрологи.

В середине апреля этому знаку зодиака предстоит продемонстрировать начальству свои успехи, и при положительном исходе они могут рассчитывать на рост по служебной лестнице.

По материалам Grazia.

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