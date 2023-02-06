Начальство заметит: знак зодиака, которого ждет головокружительный карьерный рост весной

Астрологи поделились свежим прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который сумеет подняться по карьерной лестнице благодаря своему упорству и трудолюбию. Вышестоящее руководство оценит потенциал упорных и прагматичных Стрельцов, которые сумеют справиться со своими обязанностями.

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Весной им придется решать бюрократические вопросы, которые надолго выбьют этот знак зодиака из колеи. Им стоит подойти к возникшим обязательствам со всей серьезностью, чтобы потом не возвращаться к старым проблемам.