Начальство заметит: знак зодиака, которого ждет головокружительный карьерный рост весной

Астрологи поделились свежим прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который сумеет подняться по карьерной лестнице благодаря своему упорству и трудолюбию. Вышестоящее руководство оценит потенциал упорных и прагматичных Стрельцов, которые сумеют справиться со своими обязанностями.
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Весной им придется решать бюрократические вопросы, которые надолго выбьют этот знак зодиака из колеи. Им стоит подойти к возникшим обязательствам со всей серьезностью, чтобы потом не возвращаться к старым проблемам.
«Только после реализации намеченных целей Стрельцы могут заниматься выстраиванием карьеры», — добавили астрологи.
В середине апреля этому знаку зодиака предстоит продемонстрировать начальству свои успехи, и при положительном исходе они могут рассчитывать на рост по служебной лестнице.
По материалам Grazia.