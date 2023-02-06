Единственный знак зодиака, чье здоровье окажется в серьезной опасности весной — риск в апреле и мае

Астрологи поделились прогнозом на весну, назвав знак зодиака, чье здоровье окажется в серьезной опасности. Львам стоит прислушаться к своему самочувствию и не игнорировать тревожные симптомы. Иначе это чревато малоприятными последствиями.

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