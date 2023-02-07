Единственный знак зодиака, в чьей жизни в 2023 году наступит белая полоса во всех смыслах — Глобы

Для Овнов 2023 год может оказаться двойственным. Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом, дав понять, что ближайшие двенадцать месяцев для этого знака зодиака — время успеха и лидерских возможностей. Им предоставится возможность проявить себя, появятся хорошие шансы для прибыли и выгодных вложений.

При этом также возможны и материальные потери. И это период октября. Трудности в делах будут сопровождаться с финансовой подоплекой. Овнов ждет много работы и интеллектуальной деятельности.

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