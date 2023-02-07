Единственный знак зодиака, в чьей жизни в 2023 году наступит белая полоса во всех смыслах — Глобы

Единственный знак зодиака, в чьей жизни в 2023 году наступит белая полоса - пророчество Глобы

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Для них год Водяного Кролика станет этапом новых свершений.

Для Овнов 2023 год может оказаться двойственным. Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом, дав понять, что ближайшие двенадцать месяцев для этого знака зодиака — время успеха и лидерских возможностей. Им предоставится возможность проявить себя, появятся хорошие шансы для прибыли и выгодных вложений. 

При этом также возможны и материальные потери. И это период октября. Трудности в делах будут сопровождаться с финансовой подоплекой. Овнов ждет много работы и интеллектуальной деятельности.

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Все дела и проекты, которые изначально казались рутинными и бесперспективными, впоследствии принесут свои дивиденды. Окружающие будут видеть в Овнах только их лучшие черты. Судьба не даст им сделать промах, в год Водяного Кролика этот знак зодиака будет выстраивать свое будущее.

Им нужно браться за проекты, которые, на их взгляд, не принесут материального успеха. Они могут принести большой личный успех, а за этим последуют и финансовые результаты в конце 2023-го и в 2024 году.

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