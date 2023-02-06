Какие пять знаков разбогатеют в 2023 году: ветер судьбы приведет в нужное место

Астрологи не скрывают, что 2023 год будет непростым из-за агрессивного и воинственного влияния Марса.
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Однако его сильная энергия может позитивно повлиять на пять знаков зодиака и привести их на путь благосостояния и удачи. Итак, в числе счастливчиков оказались Тельцы, Близнецы, Раки, Водолеи и Скорпионы.
Тельцы достигнут многого благодаря своему трудолюбию. Близнецам сильно поможет фортуна, которая покажет им возможность карьерного роста.
Раков ждут новые проекты и новая работа, которые приведут к достойному заработку. Скорпионы смогут удачно инвестировать и получить прибыль. Водолей рискнет и не пожалеет.
Фото: horoscopes.rambler.ru.