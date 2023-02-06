«2023 год станет роковым»: пророчество Володиной для одного знака зодиака

Кто-то даже решит переехать в деревню, чтобы видеть меньше людей. А кто-то почистит свой круг общения, оставит только самых преданных.

«Будьте осторожны! Если чувствуете, что вас уносит не туда, обратитесь за помощью к близким или медикам. Это не зазорно. Главное, чтобы вовремя», — заявила Володина.

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