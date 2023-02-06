Деньги и власть: Глоба назвала два знака зодиака, на которых обрушится успех

Астролог Тамара Глоба заявила, что февраль сложится крайне удачно для двух знаков зодиака. Успех, по ее словам, придет к Близнецам. Особенно вдали от дома, по мнению Глобы, для них откроются большие перспективы, чтобы заработать деньги и почувствовать власть.
Везунчики февраля и Девы. Однако представителям этого созвездия нужно быть аккуратными с окружением. Наверняка найдутся завистники.
«Успех ждет в середине месяца. Работа откроет новые проекты и путешествия», — подытожила астролог.
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