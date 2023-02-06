Судьбоносные повороты! Дни рождения тех, кто перевернет свою судьбу — Володина

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Ищите свою дату.

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения людей, чьи жизни уже скоро ждут судьбоносные повороты. У них появится шанс распрощаться со своим прошлым и начать жизнь с чистого листа.

Ищите свои даты в нижеприведенных картинках.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

«Посмотрите на даты, что даны. Если вы родились в один из этих дней или близко к ним, новая жизнь совсем рядом с вами. И я уверена, что вы уже знаете об этом или ощущаете ее дыхание», — написала Василиса.

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