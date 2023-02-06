2 знака зодиака: Глоба назвала главных богачей февраля — уже на пороге

Астролог Тамара Глоба заявила, что в феврале баснословно повезет с деньгами двум знакам зодиака. Представителям этих созвездий будет удаваться то, что раньше — с трудом.

Речь идет об Овнах. Они будут ставить перед собой цели и достигать их. А финансы не заставят себя долго ждать.

«Реализовывать себя в феврале начнут Близнецы, в которых бурлят новые прибыльные идеи!» — добавила Глоба.

По мнению астролога, Близнецы смогут выйти на новый уровень жизни, что принесет им истинное счастье.

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