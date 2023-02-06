Два знака зодиака, которые сделают весной судьбоносный выбор — жизнь с чистого листа

Два знака зодиака, которые сделают весной судьбоносный выбор - жизнь с чистого листа

Гороскоп на весну. Фото: Global Look Press

Им будет сопутствовать удача.

Астрологи составили прогноз на весну 2023 года, назвав два знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа. Им удастся изменить ход событий, предприняв ряд судьбоносных решений.

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Овен

Рожденные под этим созвездием с приходом весны ощутят небывалую потребность оказывать помощь другим людям. И этот выбор отразится на их мировосприятии. 

«Вероятно, так на вас подействует чудодейственное дыхание весны», — добавили астрологи.

Уже в марте Овны будут излучать оптимизм и демонстрировать непривычный уровень эмпатии по отношению к окружающим. Не исключено, что в жизни этого знака зодиака появится человек, над которым они возьмут шефство и будут с радостью опекать.

Тельцы

Этот знак зодиака весной захочет изменить природному консерватизму и серьезно удивить окружающих.

«Вы наконец-то решитесь освежить или даже сменить свой привычный имидж, чем вызовете восхищение родных людей и второй половины в особенности», — отметили астрологи.

Звезды советуют Тельцам прислушаться к внутренним желаниям и не бояться экспериментов, которые не только изменят их внешний вид, но и добавят этому знаку зодиака решимости и уверенности в себе.

По материалам Grazia

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