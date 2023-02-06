Два знака зодиака, которые сделают весной судьбоносный выбор — жизнь с чистого листа

Астрологи составили прогноз на весну 2023 года, назвав два знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа. Им удастся изменить ход событий, предприняв ряд судьбоносных решений.

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Овен

Рожденные под этим созвездием с приходом весны ощутят небывалую потребность оказывать помощь другим людям. И этот выбор отразится на их мировосприятии.

«Вероятно, так на вас подействует чудодейственное дыхание весны», — добавили астрологи.

Уже в марте Овны будут излучать оптимизм и демонстрировать непривычный уровень эмпатии по отношению к окружающим. Не исключено, что в жизни этого знака зодиака появится человек, над которым они возьмут шефство и будут с радостью опекать.