Володина озвучила двух главных бедолаг недели: все валится из рук, ссоры и препятствия

Астролог Василиса Володина озвучила два знака зодиака, которым сейчас стоит забыть про любые дела и просто расслабиться. Иначе быть беде.

Раки могут нарваться на конфликт из-за агрессивно настроенных людей. Да к тому же самочувствие и усталость представителей зодиакальной системы может негативно отразится на ситуации. Просто уйдите в сторону и затихните.

Деловым Львам нужно вспомнить о том, что жизнь дана не только для построения карьеры и зарабатывания денег. Тем более, что звезды все равно буду вставлять палки в колеса во все, за что они захотят взяться. Володина посоветовала провести лучше время с родными людьми.

Источник: rsute.ru.