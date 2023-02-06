Единственный знак зодиака, для которого весна 2023 года станет судьбоносной во всех смыслах

Астрологи составили свежий прогноз, назвав знак зодиака, для которого весна станет судьбоносной. Раки засиделись на месте. Им хочется перемен. В середине весны этот знак зодиака поймет, что ему пора что-то менять. Многие решатся на путешествие. Причиной таких неожиданных действий станет приглашение хороших знакомых или друзей.

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