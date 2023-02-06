Какие знаки будут под защитой высших сил в феврале: у них все получится – любовь и деньги

Четыре знака зодиака будут обласканы судьбой в феврале. Им будет везти практически во всех сферах жизни: и в карьере, и на работе, да и денежный поток у них будет на высшем уровне.

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Козерогам все будет даваться словно по мановению волшебной палочки. Им светят деньги, эмоции, новые знакомства.