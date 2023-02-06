Какие знаки будут под защитой высших сил в феврале: у них все получится – любовь и деньги

Четыре знака зодиака будут обласканы судьбой в феврале. Им будет везти практически во всех сферах жизни: и в карьере, и на работе, да и денежный поток у них будет на высшем уровне.
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Козерогам все будет даваться словно по мановению волшебной палочки. Им светят деньги, эмоции, новые знакомства.
Овны встретят неожиданных покровителей, которые помогут им расслабиться во всех смыслах.
Близнецы почувствуют себя сверхлюдьми, поскольку все, что они задумают, осуществится.
Рыбам будут приходить деньги из разных местах, а люди, которые будут встречаться на их пути, станут их проводниками к счастью.
Источник: horoscopes.rambler.ru.