«Тяга к расточительству»: беспутный транжира, который вляпается весной в долговую яму - гороскоп

«Тяга к расточительству»: беспутный транжира, который вляпается весной в долговую яму - гороскоп

Гороскоп на весну. Фото: Global Look Press

Звезды советуют им проявить бережливость.

Астрологи поделились прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который рискует попасть в долговую яму, если не перестанет транжирить свои деньги самым беспутным образом. Рыбам звезды советуют взять свои траты под особый контроль. Весна вынудит рожденных под этим созвездием относиться к своим сбережениям более осторожно.

Этот знак зодиака может совершить крупную долгожданную покупку, на которую он давно откладывал. Но только при одном условии: тотальной экономии.

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«Если не сможете отказаться от сиюминутных трат, рискуете так не и не воплотить давнюю мечту в жизнь. Постарайтесь относиться к своей тяге к расточительству более серьезно», - добавили астрологи.

Совет: весь месяц вести подсчет тратам, чтобы в дальнейшем совершить стоящую покупку.

По материалам Grazia

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