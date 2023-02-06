«Тяга к расточительству»: беспутный транжира, который вляпается весной в долговую яму - гороскоп

Астрологи поделились прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который рискует попасть в долговую яму, если не перестанет транжирить свои деньги самым беспутным образом. Рыбам звезды советуют взять свои траты под особый контроль. Весна вынудит рожденных под этим созвездием относиться к своим сбережениям более осторожно.
Этот знак зодиака может совершить крупную долгожданную покупку, на которую он давно откладывал. Но только при одном условии: тотальной экономии.
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«Если не сможете отказаться от сиюминутных трат, рискуете так не и не воплотить давнюю мечту в жизнь. Постарайтесь относиться к своей тяге к расточительству более серьезно», - добавили астрологи.
Совет: весь месяц вести подсчет тратам, чтобы в дальнейшем совершить стоящую покупку.
По материалам Grazia