«Тяга к расточительству»: беспутный транжира, который вляпается весной в долговую яму - гороскоп

Астрологи поделились прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который рискует попасть в долговую яму, если не перестанет транжирить свои деньги самым беспутным образом. Рыбам звезды советуют взять свои траты под особый контроль. Весна вынудит рожденных под этим созвездием относиться к своим сбережениям более осторожно.

Этот знак зодиака может совершить крупную долгожданную покупку, на которую он давно откладывал. Но только при одном условии: тотальной экономии.

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