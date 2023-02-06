Единственный знак зодиака, в чьей жизни весной начнется белая полоса — обласканы удачей с головы до ног

Астрологи составили прогноз на весну 2023 года. Главным и абсолютным везунчиком, в чьей жизни наступит белая полоса, станут Весы. Рожденные под этим созвездием будут обласканы удачей с головы до ног. Этот прогноз вступит в силу для этого знака зодиака уже с начала марта.

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