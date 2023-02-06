Какие два знака зодиака скоро продвинет вселенная: 20 февраля вольются в поток счастья, любви и денег

Какие два знака зодиака скоро продвинет вселенная: 20 февраля вольются в поток счастья, любви и денег

Светлое время пришло для двух знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Невероятное везение будет сопутствовать им во всем.

20 февраля для Овнов и Скорпионов во вселенной произойдет значимое событие, которое повлияет на их дальнейшую судьбу.

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Венера перейдет в созвездие Овна, что вызовет новое течение энергии в сторону Овнов и Скорпионов. Удача и успех прольются в их сторону, настроив на новые позитивные вибрации планетарной системы.

Овны и Скорпионы станут настоящими везунчиками. Им светит успех и в деловой сфере, и в любви. Представители знаков будут чувствовать себя счастливыми и умиротворенными в лучах любви Венеры.

Источник: rsute.ru

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