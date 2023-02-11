Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля для всех знаков зодиака

Эмоции начнут зашкаливать. Сложность состоит в том, что все решения следует принимать холодной головой, а не горячим сердцем, что в условиях эмоциональной турбулентности еще попробуй сделать. Чтобы минимизировать ущерб, все важные дела и судьбоносные решения желательно перенести на следующую неделю. Там и Луна будет растущая, способствующая новому, и атмосфера станет поспокойнее.

Teleprogramma.pro подскажет, что предстоит каждому знаку Зодиака и как лучше действовать, чтобы остаться в плюсе.

Водолей

Неделя не без подводных камней – сейчас лучше не принимать важных решений и не начинать ничего нового. А в целом Водолеев ситуация порадует.

Любовь

На этой неделе может вспыхнуть искра, которая на следующей неделе грозит превратиться в целый пожар. Страсти вам не занимать, главное, придумать «огнетушитель», чтобы не спалить все вокруг.

Финансы

Сделки и договоры стоит перенести на следующую неделю, когда Луна будет растущей. А пока хорошо заниматься подготовительными работами.

Здоровье

Февральские сквозняки способствуют простудам, не дайте им сделать свое черное дело. Кроме того, обратите внимание на зубы – давно ли вы были у стоматолога?

Овен

Продуктивная неделя ждет Овнов, и в первую очередь это касается работы и финансов. Единственное, что может вам помешать прийти к успеху – это зацикленность на прошлом, будь то давняя любовь, старая работа или что-то еще. Не стоит оглядываться назад – засмотритесь и споткнетесь обо что-то прямо перед вами. Настоящее гораздо интереснее.

Телец

Пара советов для Тельцов: не принимайте радикальных решений вроде внезапного расставания или увольнения, а также не дайте личной жизни повлиять на работу. Сумеете им следовать – и вас ждет очень удачная неделя. Она хороша для работы, карьеры, финансов, творчества и общения с детьми.

Близнецы

Тенденции прошлой недели продолжаются. Близнецы с головой погрузятся в какое-то дело. Оно настолько вас захватит, что личная жизнь будет отодвинута на неопределенное «потом». И это хорошо, поскольку велик шанс, что кто-то из бывших вознамерится вас вернуть, а вам это совершенно точно не надо.

Рак

Многих на этой неделе будет штормить в эмоциональном плане. А чувствительные Раки часто принимают такие вещи слишком близко к сердцу. Постарайтесь не расстраиваться из-за ерунды, соблюдайте «гигиену ума» – и будет вам счастье. Время подходит для осмысления происходящего, исправления ситуации и, конечно, отдыха.

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Лев

Последнее время у Львов не очень хорошо шли дела, наблюдался очевидный спад в самых разных сферах. Что ж, звезды спешат вас обнадежить – осталось потерпеть совсем немножко. Вы стоите на пороге больших и положительных перемен. И это начинает ощущаться уже сейчас – ловите волну и будьте готовы к новому.

Дева

Небесные светила настоятельно рекомендуют Девам посвятить время детям – им нужны ваши внимание и любовь. Также это может касаться не только детей, но и вашего «детища» – например, бизнеса или творческого проекта. Время для этих сфер очень благоприятное, не упустите его.

Весы

Отношения с людьми оставляют желать лучшего: вы не понимаете их, они не понимают вас. Только не поддавайтесь эмоциям, они вас могут повести по неверному пути, в финале которого ничего особо приятного нет. Занимайтесь самообразованием: развитие и приобретение новых знаний и умений принесет вам и пользу, и удовольствие.

Скорпион

Скорпионы рискуют наступить на те же грабли, от которых они убегали на прошлой неделе: вы можете старательно саботировать собственный успех, концентрируясь на делах и ситуациях, которые вас не касаются. Сосредоточьте внимание на деньгах, работе и отношениях. В отличие от многих, отношения у вас будут складываться хорошо, если вы приложите хоть немного усилий.

Стрелец

Стрельцам не стоит с разбегу прыгать в какой-нибудь интересный и захватывающий омут. Например, в новый проект. Сначала вам нужно укрепить свои позиции в той деятельности, которой вы занимаетесь сейчас, чтобы обеспечить себе, как минимум, финансовую стабильность. И уже потом, так и быть, идите, смотрите на свой волшебный «омут».

Козерог

Ни для чего нового неделя не подходит. Зато прекрасно подходит для завершения больших дел и проектов, а также для анализа проделанной работы с последующими глубокомысленными выводами. Если вы обнаружите недочеты, ошибки – самое время их исправить и сделать все, чтобы не совершать их в дальнейшем.

Рыбы

Эта неделя так же хороша, как и предыдущая. Однако это бдительности терять нельзя – очень уж велика вероятность ошибки к концу недели, и ошибка эта повлечет за собой финансовые проблемы. Поскольку вы предупреждены, вы можете подстелить себе хороший такой слой соломы и ошибку предотвратить.