Обходите стороной! Какие люди отнимут счастье у Раков, назвала Володина

Астролог Василиса Володина предупредила Раков о грядущих неприятностях, которые появятся в их жизни из-за агрессивных людей.
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Чтобы бед не произошло, она рекомендовала обходить стороной всех личностей, от которых Раки чувствуют негативную энергию и силу. Сейчас любая мелочь может спровоцировать грандиозный конфликт с серьезными последствиями.
Володина посоветовала Ракам отдохнуть и перезагрузиться. Это поможет успокоить нервы и настроиться на позитив.
Источник: rsute.ru.