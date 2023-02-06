Обходите стороной! Какие люди отнимут счастье у Раков, назвала Володина

Обходите стороной! Какие люди отнимут счастье у Раков, назвала Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Это поможет представителям зодиакальной системы избежать конфликтов.

Астролог Василиса Володина предупредила Раков о грядущих неприятностях, которые появятся в их жизни из-за агрессивных людей.

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Чтобы бед не произошло, она рекомендовала обходить стороной всех личностей, от которых Раки чувствуют негативную энергию и силу. Сейчас любая мелочь может спровоцировать грандиозный конфликт с серьезными последствиями.

Володина посоветовала Ракам отдохнуть и перезагрузиться. Это поможет успокоить нервы и настроиться на позитив.

Источник: rsute.ru.

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