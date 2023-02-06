Венера даст денежную силу пяти знакам зодиака: ловите удачу ровно через 14 дней

Февраль 2023 года порадует многих людей, а все благодаря тому, что в этом месяце не будет ретроградности. Это значит, что небесные силы не будут мешать намеченным планам. Дела, при желании и трудоспособности, будут идти ровно так, как было задумано.
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Вместе с тем, астрологи определили, что 20 февраля Венера перейдет в созвездие Овна и осветит своей позитивной энергией сразу пять знаков зодиака. Это Дева, Овен, Скорпион, Весы и Рыбы.
Через две недели представители этих зодиакальных систем смогут найти свой поток денег и удачи. Им многое будет удаваться и в работе, и в личной жизни. Любовь и благосостояние придут в их дома.
Источник: rsute.ru.