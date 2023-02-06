Венера даст денежную силу пяти знакам зодиака: ловите удачу ровно через 14 дней

Вместе с тем, астрологи определили, что 20 февраля Венера перейдет в созвездие Овна и осветит своей позитивной энергией сразу пять знаков зодиака. Это Дева, Овен, Скорпион, Весы и Рыбы.

Через две недели представители этих зодиакальных систем смогут найти свой поток денег и удачи. Им многое будет удаваться и в работе, и в личной жизни. Любовь и благосостояние придут в их дома.

Источник: rsute.ru.